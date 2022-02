Gli scavi hanno raggiunto Rayan, medici nel tunnel per esaminarlo

AGI - Un gruppo di medici è entrato nel tunnel per esaminare le condizioni sanitarie di Rayan, il bimbo marocchino di cinque anni intrappolato in un pozzo profondo 32 metri da martedì. Sarà, secondo quanto riportano i media marocchini, questo gruppo di sanitari a occuparsi dell'estrazione del bimbo. Dagli ultimi indicatori il piccolo era ancora in vita nelle ultime ore (era fornito di ossigeno e aveva potuto bere dell'acqua).

Le autorità hanno preparato un elicottero per trasportarlo in uno degli ospedali meglio attrezzati del Paese per fornirgli le cure necessarie. Non è escluso che abbiamo riportato delle fratture piuttosto serie, data l'altezza della caduta.