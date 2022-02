Per colpa del Covid 'sfuggiti' un milione di casi di tumore  

AGI - Sono un milione i casi di cancro che non sono stati diagnosticati in Europa a causa della pandemia: il dato è in un rapporto del Parlamento europeo che ha anche stimato in 100 milioni i test di screening mancati. Il tumore è la seconda causa di morte nel continente e la prima per i bambini che hanno più di un anno.

Un'altra delle conclusioni del rapporto, presentato a Madrid da tre eurodeputati spagnoli membri della commissione del Parlamento europeo che lo ha messo a punto, è che un malato di cancro su cinque non ha ricevuto in tempo il trattamento chirurgico o chemioterapico di cui aveva bisogno durante l'emergenza sanitaria.

La Commissione speciale per la lotta contro il cancro (Beca, nell'acromimo in inglese), in cui siedono gli eurodeputati Nicola's Gonzàlez Casares (Psoe), Dolors Montserrat (Pp) e Margarita de la Pisa (Vox), ha approvato il 9 dicembre il documento che sarà messo ai voti nella sessione plenaria del Parlamento Europeo che si svolgerà nella settimana del 14 febbraio.