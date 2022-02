Da Los Angeles a New York, torna la violenza nelle Big City degli Usa

AGI - Un 2021 da triste record: 396 omicidi e un’ondata di sparatorie in mezzo alla strada tra giovani, gang criminali, oltre a rapine, furti, aggressioni e incidenti provocati dalle corse clandestine di auto.

È il bilancio di Los Angeles, seconda città più popolosa d’America, che ha registrato un aumento degli omicidi rispetto al 2020, 42 in più, così come New York, raggiungendo un numero che non si vedeva da quindici anni.

E dalla violenza non si salvano neanche i quartieri esclusivi della città più importante della California.

All’inizio dell’anno, in un quartiere residenziale uno studente di architettura di 24 anni è stato accoltellato nel negozio dove lavorava per pagarsi gli studi, mentre a Beverly Hills, a dicembre, era rimasta uccisa durante una rapina in casa la moglie del produttore cinematografico Clarence Avant, Jacqueline.

Pochi giorni dopo un poliziotto ha ucciso, per sbaglio, una ragazzina di 14 anni, che era dentro lo spogliatoio di un negozio a provarsi un vestito con la madre. Poi quattro morti in una sparatoria a Inglewood, durante una festa di compleanno.

Secondo il dipartimento di polizia di Los Angeles, il crimine si è ridotto di oltre il 65 per cento rispetto al periodo più violento, il 1992, quando si registrarono 2589 omicidi, ma negli ultimi tempi gli episodi di violenza sono aumentati.

Situazione simile a quella che sta vivendo New York City, dove domani arriverà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per affrontare con il nuovo sindaco l’emergenza criminalità.

Nel 2021 gli omicidi sono stati 485, con un incremento del 4 per cento rispetto ai 468 del 2020. A preoccupare sono anche le sparatorie che hanno provocato 1857 vittime, tra morti e feriti.

Dieci anni fa gli omicidi erano scesi a 419 dopo il record di 515 registrato nel 2011, per poi arrivare a circa 300 all’anno e 292 nel 2017. In cinque anni sono quasi raddoppiati.

Questi sono i giorni in cui migliaia di poliziotti hanno partecipato ai funerali di due giovani colleghi, Jason Moreno, 22 anni, e Wilbert Mora, 27, uccisi ad Harlem dove erano intervenuti per un caso di violenza domestica.

Biden vedrà il sindaco Eric Adams e affronterà l’emergenza armi. Migliaia di pistole non dichiarate girano in città.

Le gang di ragazzi di sedici anni sono armate fino ai denti. Sparatorie scoppiano in mezzo alla strada, tra i passanti. Nessun luogo è protetto, neanche il pronto soccorso di un ospedale, dove un uomo è stato ferito da un sicario.

Adams ha chiesto mezzi per poter dichiarare guerra alle armi, e si aspetta da Biden una risposta concreta.