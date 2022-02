Biden e Macron si impegnano per una risposta coordinata sull'Ucraina

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo francese Emmanuel Macron si sono impegnati a coordinare la loro risposta al rafforzamento militare russo al confine ucraino.

Lo ha comunicato la Casa Bianca. In un appello seguito alla dichiarazione con cui Macron non ha escluso una sua visita in Russia per cercare una soluzione diplomatica alla crisi, il presidente francese e quello americano hanno ribadito il loro sostegno "alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina".

Macron e Biden si coordineranno sia sulle azioni diplomatiche in corso sia "sui preparativi per imporre costi economici rapidi e severi alla Russia se devono invadere ulteriormente l'Ucraina", si legge in una nota.

"Il presidente Biden e il presidente Macron hanno convenuto che i loro team rimarranno in stretto contatto, anche in consultazione con gli alleati della Nato ei partner dell'Ue".

La Russia ha ammassato oltre 100 mila soldati sul confine ucraino. Gli Usa ei loro alleati accusano Mosca di prepararsi a invadere l'ex repubblica sovietica che è orientata a unirsi alle istituzioni occidentali, inclusa la Nato.