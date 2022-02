Biden ha annunciato l'uccisione del leader dell'Isis in un operazione antiterrorismo  

AGI - "La notte scorsa, sotto la mia direzione, le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto con successo una operazione antiterrorismo. Grazie al coraggio delle nostre forze armate, abbiamo eliminato dal campo di battaglia Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, leader dell'Isis": così il presidente Usa, Joe Biden, in un tweet.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

