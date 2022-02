In Belgio è in vigore la legge che tutela il diritto alla disconnessione

AGI - In Belgio, i dipendenti della pubblica amministrazione non devono più rispondere a e-mail e telefonate fuori dell'orario di lavoro, dal primo febbraio possono disconnettersi al termine di una giornata lavorativa a meno che non ci siano motivi "eccezionali" per non farlo.

La novità riguarda 65mila dipendenti pubblici e il governo sta anche valutando se estendere questo diritto alle aziende private, nonostante l'opposizione dei gruppi imprenditoriali. Petra De Sutter, ministro della pubblica amministrazione, ha spiegato che la legge servirà a cambiare una cultura per cui le persone si sentono di dover essere sempre disponibili, una cultura che si è amplificata e gonfiata durante i mesi della pandemia, che ha favorito in molti Paesi lo smart working.