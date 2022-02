La Danimarca è il primo Paese Ue a revocare tutte le restrizioni anti-Covid

AGI - La Danimarca revoca da oggi tutte le restrizioni imposte dalla quarta ondata di coronavirus, nella convinzione che la variante Omicron non implichi un "pericolo", nonostante gli alti livelli di incidenza.

Da oggi non è più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, decadono le restrizioni nel campo della ristorazione e della vita culturale e sociale e riaprono le discoteche. Il Covid-19 non è più considerato una “malattia critica” e, pertanto, vengono rimosse le restrizioni anche per i grandi eventi.

La Danimarca diventa così il primo Paese dell'Unione Europea a revocare tutte le misure contro la pandemia, come accaduto lo scorso settembre, anche se pochi mesi dopo ha iniziato a reintrodurle a causa della diffusione di Omicron.



Mette Fredriksen ha esultato su Facebook: "Raramente un martedì è stato bello come oggi. Diamo il buongiorno ad una Danimarca completamente aperta.

Nel complesso siamo in un buon posto. Prima di tutto, che tanti danesi sono stati vaccinati. Grazie per questo! E poi le autorità stimano che omicron tipicamente fornisce un decorso più lieve di malattia. La mia giornata è iniziata al Go' Morgen Danimarca, e tra un po' sarò in radio al P3. Per segnare la giornata. E ovviamente parlare di come vedremo il prossimo momento con corona, dove dobbiamo ancora prenderci cura l'uno dell'altro in una società aperta. Spero che ascolterete insieme.

Buona giornata a tutti