Si è suicidata l'ex Miss America Cheslie Kryst

AGI - Aveva conosciuto le luci della ribalta, vincendo la corona di Miss America; conseguito una laurea e un master, impegnandosi come avvocato pro bono a fianco di detenuti che erano stati incarcerati ingiustamente. E dopo la vittoria al concorso di bellezza era passata alla televisione, come presentatrice di ExtraTv. Ma la depressione ha avuto la meglio: la 30enne Cheslie Kryst è morta cadendo dal 29esimo piano del palazzo dove abitava a New York. La polizia ha riferito di un'indagine in corso ma ritiene si tratti di suicidio.

"Con devastazione e grande dolore, condividiamo la morte della nostra amata Cheslie", ha riferito la famiglia in una nota. "La sua grande luce è stata quella che ha ispirato gli altri in tutto il mondo con la sua bellezza e forza. Lei si interessava, amava, rideva e brillava. Cheslie incarnava l'amore e serviva gli altri, sia con il suo lavoro come avvocato che combattendo per la giustizia sociale, come Miss Usa e conduttrice di Extra. Ma soprattutto, come sorella, figlia, amica, mentore e collega, sappiamo che il suo impatto sopravviverà".

"Era una delle persone più brillanti, cordiali e gentili che abbiamo mai avuto il privilegio di conoscere, e ha illuminato ogni stanza in cui è entrata", hanno fatto sapere gli organizzatori di Miss Universo e Miss America, titolo vinto da Cheslie nel 2019.

Poche ore prima di uccidersi, la 30enne aveva postato una sua foto su Instagram con l'augurio, "Che questo giorno possa portarvi riposo e pace".

Secondo i tabloid, nel suo appartamento sarebbe stato trovato un biglietto con cui lasciava tutti i suoi averi alla madre.