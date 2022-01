Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Biden per "l'assistenza militare"

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo una "lunga telefonata" con il capo della Casa Bianca, Joe Biden, su Twitter lo ha "ringraziato" per "l'assistenza militare in corso" e ha riferito di aver discusso con lui "i recenti sforzi diplomatici sulla de-escalation e concordato azioni congiunte per il futuro".

Zelensky ha anche precisato che, con il capo dell'amministrazione a Washington, "sono state anche discusse le possibilità di sostegno finanziario all'Ucraina".

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig