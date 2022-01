Nuova stretta su Internet in Cina per ripulire 'caos' e il 'culto del denaro'

AGI - La Cina avvia una 'pulizia' dei contenuti online per garantire un Internet "pulito e vivace" durante le prossime festività del calendario lunare e che farà piazza pulita del "caos" tra i fan delle celebrities e del "culto del denaro".

L'Amministrazione del Cyberspazio cinese, riferisce Reuters, ha fatto l'annuncio sul suo account ufficiale WeChat.

L'obiettivo è "rettificare il disordine su Internet, frenare la diffusione di una cultura malsana", "creare un ambiente online sano, festoso e armonioso per gli utenti di Internet, in particolare i minori durante le Festività di Primavera", si legge nella nota.

Ai funzionari è stato chiesto di chiudere piattaforme e account Internet e togliere di mezzo "contenuti e informazionali illegali" in particolari in cinque aree: gruppi di fan di celebrities, abusi on-line, siti di esaltazione della ricchezza, influencer del mondo infantile e homo page di siti di media.

È un altro capitolo nella strategia di controllo dell'industria del divertimento, lanciata per la prima volta nell'estate dello scorso anno, che punta a eliminare ciò che viene considerato immorale, non patriottico e non tradizionale.

L'authorithy ha chiesto che la campagna "purifichi vigorosamente l'ecosistema online".