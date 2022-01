Nuova incursione di caccia cinesi nella zona di difesa aerea di Taiwan

AGI - Nuova incursione aerea cinese nella zona di difesa aerea di Tawan, la seconda più massiccia mai registrata: 39 aerei da combattimento cinesi sono entrati nella cosiddetta zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) dell'isola. Lo ha denunciato il ministero della Difesa a Taipei.

Al raid hanno partecipato caccia J-16 e J-10, un bombardiere H-6 e aerei da ricognizione cinesi. L'aeronautica militare dell'isola ha emesso allarmi radio e mobilitato unità fino a quando gli aerei cinesi non hanno lasciato l'Adiz taiwanese, che non è definito o regolato da alcun trattato internazionale e non è equivalente allo spazio aereo, ma copre un'area più ampia che comprende la Cina continentale.

Si tratta della più massiccia incursione da quando, il 4 ottobre scorso, la Cina inviò 52 aerei. La mossa arriva dopo che Stati Uniti e Giappone hanno tenuto esercitazioni militari nel Mar delle Filippine per "promuovere -secondo gli Usa- un Indo-Pacifico libero e aperto".