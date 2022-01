Sono state ritrovate le scimmie da laboratorio scappate in Pennsylvania

AGI - Sono stati ritrovati i tre o quattro macachi che venerdì scorso erano scappati da un camion che li stava trasportando in un laboratorio in Pennsylvania. Lo rende noto su Twitter la polizia locale.

Crash Update: All monkeys have been accounted for. — Troopers Andrea Pelachick & Lauren Lesher (@PSPTroopFPIO) January 23, 2022

Il camion, che trasportava circa 100 scimmie, si era scontrato con un veicolo della nettezza urbana sulla Route 54, nella Contea di Montour. Alcuni primati avevano approfittato della rottura dello sportello per darsi alla fuga. Le ricerche, durate due giorni, hanno richiesto l'impiego di un elicottero.

Non è noto se persone o animali siano rimasti feriti nel sinistro e non ci sono informazioni sul genere di esperimenti ai quali avrebbero dovuto essere sottoposti i macachi, la specie di scimmie più utilizzata per i test medici.