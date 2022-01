AGI - Arnold Schwarzenegger è stato coinvolto in un incidente d'auto a Los Angeles. Lo ha confermato il portavoce dell'attore, aggiungendo che l'incidente, in cui sono rimasti coinvolti quattro veicoli, è avvenuto venerdiìpomeriggio e ha causato un ferito che non sarebbe in pericolo di vita. Immagini mostrano due veicoli incastrati sotto un grande Suv.

L'ex governatore della California, riferisce la Bbc, era alla guida del Suv ed è stato visto in piedi nelle vicinanze.

La polizia ha riferito che non è stato effettuato alcun arresto ed ha escluso il coinvolgimento di droghe e alcol. Da un rapporto della polizia visionato dalla Cbs è emerso che l'autista del Suv era "vicino all'incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, quando si è verificata una collisione con una Prius rossa che stava facendo un'inversione a U.

Il Suv ha investito la Prius e ha finito per colpire altri due veicoli. Le foto pubblicate sul sito web di Tmz mostrano un Suv GMC Yukon nero sopra la Prius e una Porsche.