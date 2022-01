La fuga delle scimmie dal camion che le stava portando in laboratorio

AGI - La polizia della Pennsylvania è alla ricerca di quattro scimmie fuggite da un camion che le stava trasportando in laboratorio dopo che il mezzo era rimasto coinvolto in un incidente. Lo riferisce la testata locale Wnep. Secondo altri media, gli animali che mancano all'appello potrebbero essere solo tre.

Investigators shared this photo with @WNEP showing one of the monkeys that escaped from a truck after a wreck off of I-80 this afternoon. Troopers and Game Wardens are still trying to catch 4 monkeys, including this one. pic.twitter.com/zsFZdQjawP

Il camion, che trasportava circa 100 scimmie, si è scontrato con un veicolo della nettezza urbana ieri pomeriggio sulla Route 54, nella Contea di Montour. Non è noto a quale specie appartenessero i primati ma da una foto diffusa dalla polizia, che sta impiegando un elicottero nelle ricerche, sembra si tratti di macachi. Non è stato comunicato se persone o animali sono rimasti feriti nel sinistro.

MONKEYS ON THE LOOSE: Right now Pennsylvania State Police and Game Wardens are searching the woods for 4 lab monkeys that escaped from a truck after a crash off of I-80 near the Danville exit. Search has focused on one tree for the last 15 minutes. @WNEP pic.twitter.com/986nwBn4xA