Trascinato dallo tsunami alla deriva per 27 ore nell'oceano, è salvo

AGI - Un abitante dell’arcipelago di Tonga è stato sbalzato nell’oceano dall’albero sul quale cercava di resistere alle onde dello tsunami di qualche giorno fa e ha resistito in acqua per 27 ore, nuotando e galleggiando, fino ad arrivare sull’isola della capitale. La storia è stata raccontata da una giornalista di Tonga, Marian Kupu, ed è diventata “virale” su internet.

A Miraculous story of survival has been shared on Facebook. Lisala Folau is alleged to have swam 28 hours from Atataa in #Tonga to the main island, Tongatapu-7.5 km away! Lisala was swept away during the #tsunami at 6pm on Saturday. He reached the shore of Sopu at 10pm on Sunday! pic.twitter.com/AtnczGG5Mo