Una 19enne ha fatto il giro del mondo da sola su un ultraleggero

AGI - Una 19enne anglo-belga ha stabilito un nuovo record diventando la pià giovane donna a volare in solitaria intorno al mondo e la prima su un ultraleggero. Per completare l'impresa di sorvolare i cinque continenti le ci sono voluti cinque mesi: partita il 18 agosto, Zara Rutherford è atterrata all'aeroporto di Kortrijk-Wevelgem, in Belgio, dopo aver percorso 51 mila km sopra 52 Paesi.

Come racconta la Reuters, la giovane è attraversato Sud e Nord America prima di restare bloccata un mese in Alaska a causa delle condizioni meteo e per ritardi dovuti al visto; un'altra lunga pausa è stata costretta a prendersela nell'Estremo Oriente russo prima di scendere in Asia Meridionale, continuando poi per il Medio Oriente, prima di rientrare in Europa.

"Non lo rifarei", ha confessato alla fine, ricordando "momenti straordinari" ma anche altri in cui ha avuto "paura per la vita".

Decisa a studiare ingegneria, sognando di diventare astronauta, Zara spera di essere d'esempio per altre giovani che hanno passione per le materie scientifiche: "I ragazzi imparano dai giochi, i nomi delle strade, le lezioni di storia e i film che possono essere scienziati, astronauti, amministratori delegati o presidenti. Le ragazze sono spesso incoraggiate a essere belle, gentili, collaborative e dolci. Con il mio volo, voglio mostrare alle giovani donne che possono essere audaci, ambiziose e trasformare i loro sogni in realtà"