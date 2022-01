In Francia, 464.769 casi Covid, è nuovo record assoluto

La Francia ha registrato 464.769 nuovi casi di Covid in 24 ore: non ce ne sono mai stati cosi' tanti in un solo giorno dall'inizio della pandemia.

Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato aiuti alle imprese con meno di 250 dipendenti per le restrizioni anti-Covid a cui sono state sottoposte fra dicembre e gennaio.

Le imprese con meno di 250 dipendenti che "a dicembre e gennaio" hanno perso almeno il 30% del fatturato a causa delle restrizioni anti-Covid varate a fine 2021 per frenare la quinta ondata di Covid-19 avranno diritto a un "aiuto straordinario per il pagamento dei contributi previdenziali", per un importo pari al 20% della massa salariale, ha spiegato Castex in una brasserie parigina.