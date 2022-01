Un uomo armato ha preso alcune persone in ostaggio in una sinagoga del Texas 

AGI - Un uomo armato ha preso alcune persone in ostaggio in una sinagoga a Colleyville, in Texas.

Sono intervenute le forze speciali della polizia, che invitano gli abitanti a non avvicinarsi alla zona.

Secondo la stampa locale, la polizia sta trattando con il sequestratore e nessuno degli ostaggi è ferito.

L'azione dell'uomo è avvenuta proprio durante il servizio religioso dello Shabbat, che era anche in diretta su Facebook, secondo quanto riporta la stampa Usa.

Prima che lo streaming fosse interrotto, sono stati colte parole che sono state valutate come un negoziato con la polizia, ma le immagini del sequestro non sono state riprese; la voce dell'uomo ha avuto momenti di rabbia, ha citato la sorella e l'Islam, secondo chi stava seguendo la cerimonia religiosa in streaming: pare che fossero collegati in 8 mila, mentre non si conosce il numero di quanti si trovavano nella sinagoga della Congregazione Beth Israel.