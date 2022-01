Maratona notturna in Francia per l'approvazione del pass vaccinale

AGi - Al termine di una lunga seduta durata fino alle 4 del mattino di sabato 15 gennaio, i deputati francesi hanno approvato in seconda lettura il disegno di legge governativo che trasforma il pass sanitario in pass vaccinale, equivalente del super green pass italiano. Il testo torna dunque al Senato e si prevede l'ok definitivo nel pomeriggio di domenica con un ultimo voto da parte dell'Assemblea Nazionale.

Il ddl, che è stato da subito oggetto di dibattiti animati sia in Parlamento che nella società civile, ha iniziato il suo percorso parlamentare il 29 dicembre. Si tratta del dodicesimo testo di emergenza sanitaria da marzo 2020. All'Assemblea Nazionale sono stati esaminati circa 450 emendamenti e il testo e' stato licenziato con 185 voti a favore, 69 contrari e 8 astensioni.

Dopo l'approvazione in prima lettura da parte dei deputati, il ddl e' stato modificato in modo significativo nel successivo passaggio al Senato, dove la destra ha la maggioranza. In seguito e' stato dunque esaminato da una commissione mista di deputati e senatori, che pero' non ha trovato un accordo. Motivo per il quale il testo è tornato in entrambi i rami del Parlamento per una seconda lettura.

Il testo varato dai deputati è simile a quello che avevano votato la settimana scorsa, ma con alcune modifiche che accolgono in parte le decisioni del Senato. Per esempio, il pass vaccinale non si imporrà agli adolescenti fra 12 e 16 anni, i quali dovranno comunque avere un pass sanitario per accedere in molti luoghi. Il governo aveva l'obiettivo dui far entrare in vigore il nuovo pass entro oggi. Se tutto procede come previsto, slitta a domani.