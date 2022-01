Gli scienziati francesi chiedono al governo l'obbligo vaccinale

AGI - In Francia, l'Academie nationale de medecine, un istituto di ricerca scientifica fondato addirittura nel XIX secolo, esorta il governo al "grande passo", la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19.

In attesa che il pass sanitario si trasformi in un pass vaccinale (sostanzialmente l'equivalente del 'super green pass'), l'organismo ritiene che sia il momento giusto per parlare "in modo chiaro e sincero" di "obbligo di vaccinazione", un obbligo "non mascherato, esattamente come gli altri obblighi di vaccinazione attualmente in vigore".