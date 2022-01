Scappano da una fattoria e invadono una città cinese. La fuga di 80 struzzi verso la libertà

È diventato diffusissimo sulle reti sociali cinesi un video che mostra oltre 80 struzzi fuggiti da una fattoria correre per le strade della città di Chongzuo, nel Sud della Cina. Gli animali erano usciti grazie a un cancello chiuso male, spiega la televisione statale Cctv, e sono stati tutti catturati e riportati indietro dalla polizia a poche ore dalla loro fuga, che non ha causato alcun ferito.

In China, the ostriches who escaped from the farm staged a real race.



About 80 birds in Chongzuo City scampered along the roads, lawns and scared away passers-by. The police managed to catch most of them in a few hours. pic.twitter.com/dzeZNgN11r