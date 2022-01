Un eurodeputato dell'estrema destra tedesca ha esultato per la morte di Sassoli

AGI - Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd, la formazione di estrema destra tedesca, ha esultato in una chat interna del partito per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Finalmente questo bastardo se n'è andato", ha scritto in un gruppo WhatsApp secondo quanto riporta un emittente tedesca che sostiene di avere lo screenshot del messaggio. Fest ha definito Sassoli "un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare".

Il leader del partito, Jorg Meuthen, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Fest. "Una tale affermazione su un collega che è appena morto dopo una grave malattia è inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile", ha detto Meuthen ad Ard.