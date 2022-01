I 40 anni di Kate, la duchessa glamour dal fascino discreto

AGI - Icona di stile, maestra nel riciclo glamour, ma anche madre affabile e protettiva in cui riconoscersi: sono i diversi volti di Kate Middleton, che oggi compie 40 anni. La 'commoner' che dieci anni fa fece il suo ingresso nella famiglia reale britannica, ha conquistato il Paese con il sorriso e la compostezza, tratti che sono balzati agli occhi ancora di più dopo la faida con la cognata, l'americana Meghan Markle.

IAN VOGLER / POOL / AFP Principe William e sua moglie Kate, famiglia reale inglese

Della ragazza che ha sposato il principe William, dopo una lunga storia iniziata ai tempi dell'università, è rimasta la discrezione ma negli anni lo stile si è (r)affinato, facendola diventare un punto di riferimento glamour, capace di catalizzare l'attenzione dei media.

Riservata ed equilibrata, ha entusiasmato anche di recente, esibendosi al pianoforte al concerto Together at Christmas all'Abbazia di Westminster insieme al cantautore Tom Walker, in ricordo delle vittime della pandemia di Covid. Secondo le fonti ben informate dei tabloid britannici, la duchessa di Cambridge non avrebbe mai cercato un ruolo pubblico se non si fosse innamorata del principe William: "Non vuole andare alle feste e preferirebbe vivere la vita tranquilla a casa con la sua famiglia. Ma si è innamorata di un principe e si sono trasformati in una squadra davvero buona", dopo aver "lavorato duramente insieme come coppia per creare un equilibrio" tra le loro vite pubbliche e private.

Un basso profilo che si riflette nei festeggiamenti, in tono minore, organizzati per i suoi 40 anni, una cosa in famiglia, "senza fronzoli". Attese le foto che verranno diffuse da Kensington Palace per l'occasione, insieme agli auguri sui social dei vari membri della famiglia reale, ma non ci saranno grandi feste o eventi.