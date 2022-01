Djokovic ha chiesto di poter lasciare hotel per allenarsi

AGI - Il tennista Novak Djokovic ha chiesto di poter lasciare il Park Hotel di Melbourne, dove è agli arresti da mercoledì, per potersi allenare in vista dell'Australian Open. La richiesta è stata depositata dai legali del campione serbo al tribunale che lunedì prossimo deciderà se revocare l'annullamento del visto del campione serbo.

Giunto mercoledì scorso in Australia per disputare l'Australian Open, Djokovic è stato arrestato e posto in isolamento nell'albergo perché privo del certificato vaccinale. Nella stessa struttura si trova, per motivi analoghi, la tennista ceca Renata Voracova.

Gli avvocati del tennista sostengono che Djokovic avesse diritto all'esenzione dal vaccino perchè risultato positivo al Covid-19 il mese scorso. "La data della registrazione del primo test Covid positivo è il 16 dicembre 2021", si legge nella documentazione fornita dai legali al tribunale.