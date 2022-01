La Nasa annuncia: completata l'apertura del telescopio James Webb

AGI - Nuovo successo per il telescopio James Webb che ha completato la fase del dispiegamento, con l'apertura totale del pannello a specchio. A festeggiare il passaggio cruciale per l'ambiziosa missione è la Nasa che in un messaggio su Twitter ricorda come questo sia "il compimento di oltre 20 anni di lavoro" e ora il telescopio è "in viaggio verso la destinazione orbitale" a 1,5 milioni di km dal pianeta, quattro volte la distanza Terra-Luna.

#NASAWebb is fully deployed!



With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.



Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022

L'obiettivo del più grande e potente dispositivo mai costruito è svelare le zone più remote dell'Universo, studiarne le origini e cercare ambienti abitabili, al di fuori del nostro sistema solare. Webb è stato lanciato nello spazio il 25 dicembre a bordo del razzo vettore Ariane 5 dal Kourou Space Center nella Guyana francese.

A causa delle sue grandi dimensioni, è stato inviato ripiegato su se stesso e proprio il suo dispiegamento era una delle sfide più complesse della missione. La Nasa ha fatto sapere che la procedura odierna era "l'ultima delle principali operazioni di dispiegamento".

© BILL INGALLS / NASA / AFP Telescopio James Webb

Nelle prossime settimane raggiungerà la sua destinazione spaziale, conosciuta come il punto di Lagrange 2, ma avrà bisogno ancora di circa altri cinque mesi e mezzo per completare l'installazione. Tra i passaggi successivi, l'allineamento dell'ottica del telescopio e la calibrazione degli strumenti scientifici. Nei giorni scorsi era già stato dispiegato con successo il suo 'ombrello solare', uno scudo termico per proteggerlo dalle radiazioni solari e mantenere i suoi strumenti in un ambiente termico stabile.