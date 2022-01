Il Covid ha ucciso Rilu, un leopardo delle nevi dello zoo di Bloomington nell'Illinois

AGI - Un leopardo delle nevi è morto dopo aver contratto il Covid-19, al Miller Park Zoo di Bloomington, Illinois, Stati Uniti. Il felino di nome Rilu, 11 anni, soffriva di una polmonite causata dal coronavirus, secondo quanto riferisce la Cnn, rilanciando l'annunciato arrivato dal Miller Park Zoo su Instagram. "Rilu era arrivato nel 2011 dallo zoo di Oklahoma City", si legge nel post. "Nel suo periodo qui, ha avuto sette piccoli che ora fanno parte del Piano per la sopravvivenza della specie (Ssp)".

"La sua bellezza e personalità mancheranno al nostro staff e ai nostri visitatori, ma non lo dimenticheremo", conclude il messaggio.

