Kazakistan nel caos, governo 'licenziato' e stato di emergenza nelle città

AGI - Il presidente del Kazakistan ha accettato le dimissioni del governo con l'obiettivo di prevenire e in parte di spegnere i disordini senza precedenti di questi giorni generati dalle proteste per un aumento dei prezzi dell'energia. Un comunicato pubblicato sul sito web presidenziale ha detto che Kassym-Jomart Tokayev ha accettato le dimissioni del gabinetto guidato dal primo ministro Askar Mamin.

Il vice primo ministro Alikhan Smailov svolgerà il ruolo di premier ad interim fino alla formazione di un nuovo gabinetto.

Il presidente del Kazakistan ha licenziato il governo nel tentativo di prevenire disordini senza precedenti in tutta la nazione che hanno seguito un aumento dei prezzi dell'energia. Kassym Jomart Tokayev ha imposto lo stato di emergenza nella più grande città Almaty, la capitale finanziaria, e nella provincia occidentale di Mangystau mercoledì, dopo che le proteste hanno visto migliaia di persone scendere in strada e chiedere le dimissioni del governo.

© AHMET ATAK / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP Proteste ad Almaty, in Kazakistan

Un comunicato pubblicato sul sito web presidenziale questa mattina ha ufficializzato l'accettazione da parte di Tokayev delle dimissioni del gabinetto guidato dal primo ministro Askar Mamin. La città sud-orientale di Almaty, la capitale finanziaria del Kazakistan, era nel caos dalla fine di martedì, quando la polizia ha sparato gas lacrimogeni e granate stordenti per sedare i disordini iniziati nell'ovest del paese per un aumento dei prezzi locali del gas di petrolio liquefatto (GPL). Un coprifuoco sarà in vigore in entrambi i territori dalle 23:00 alle 7:00 locali, con restrizioni al movimento dentro e fuori le città che rientrano negli ordini.

Tokayev aveva chiesto poche ore fa un ritorno alla calma in un video postato su Facebook dal suo addetto stampa. "Il governo non sarà abbattuto, ma non abbiamo bisogno di conflitti", ha detto Tokayev nel discorso. Un giornalista dell'AFP ad Almaty ha visto la polizia sparare granate stordenti e gas lacrimogeni su una folla disorganizzata di oltre cinquemila persone che cresceva di dimensioni mentre i manifestanti marciavano per le strade centrali gridando slogan antigovernativi e attaccando veicoli.

I manifestanti hanno urlato "fuori il vecchio" - un riferimento al predecessore e mentore ancora potente di Tokayev, Nursultan Nazarbayev - e "il governo si dimetta" prima che la polizia entrasse, scatenando scontri con i manifestanti. In un'altra mossa che sembrava significativa, Tokayev ha nominato un nuovo vice capo del comitato di sicurezza nazionale per sostituire Samat Abish, un nipote di Nazarbayev.

Le app di messaggistica Telegram, Signal e WhatsApp erano tutte non disponibili nel paese dell'Asia centrale, mentre due siti web di media indipendenti che hanno riportato le proteste sembravano essere bloccati. Manifestazioni più piccole sono state organizzate in città in tutta la repubblica di 19 milioni di persone da domenica, a partire dalla città di Zhanaozen a Mangystau.

La causa iniziale dei disordini era un aumento dei prezzi del GPL a Mangystau, ricca di idrocarburi, ma una mossa del governo per abbassare i prezzi in linea con le richieste dei manifestanti non è riuscita a calmarli. I rapporti dei media indipendenti hanno suggerito che l'annuncio di Tokayev di un nuovo prezzo di 50 tenge (11 centesimi di dollaro) al litro, rispetto ai 120 dell'inizio dell'anno, non è riuscito a indebolire le manifestazioni a Zhanaozen e nella capitale di Mangystau, Aktau, quando i manifestanti hanno espresso nuove richieste.

Filmati da Aktau condivisi sui social media martedì hanno mostrato migliaia di manifestanti - che si erano accampati nel centro della città durante la notte - circondati dalla polizia. La maggior parte si era dispersa dal centro della città entro mercoledì, secondo l'emittente statale Khabar.

Mangystau dipende dal GPL, come principale carburante per i veicoli, e qualsiasi salto nei prezzi avrebbe influenzato il prezzo del cibo, che ha visto forti aumenti dall'inizio della pandemia. Almeno 14 lavoratori del petrolio in sciopero sono stati uccisi nel 2011 a Zhanaozen quando la polizia ha schiacciato una protesta per i salari e le condizioni di lavoro, la più letale agitazione da quando la repubblica ha ottenuto l'indipendenza nel 1991.

Tokayev è entrato in carica nel 2019, scelto come successore da Nazarbayev, uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin. Ma Nazarbayev, che ha 81 anni e ha governato il Kazakistan dal 1989, mantiene il controllo sul paese come presidente del consiglio di sicurezza e "Leader della nazione", un ruolo costituzionale che gli consente privilegi unici di definizione delle politiche, nonché l'immunità dalla persecuzione. Le proteste spontanee e non autorizzate sono illegali, nonostante una legge del 2020 che è passata allentando alcune restrizioni della libertà di riunione nello stato autoritario.