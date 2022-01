>

BoJo: "Supereremo l'ondata di Omicron senza ricorrere ad un altro lockdown"

Nel Regno Unito sono stati superati i 200 mila nuovi casi Covid in un giorno, il 90% dei ricoverati nelle terapie intensive non ha ricevuto la dose booster del vaccino. In Francia nuovo record di contagi con 271.686 nuovi positivi