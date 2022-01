Hackerato il Jerusalem Post nell'anniversario dell'uccisione del generale Soleimani

AGI - Nel giorno dell'anniversario dell'uccisione del generale Qassem Soleimani, due quotidiani israeliani sono stati presi di mira, apparentemente da hacker filo-iraniani: sull'account Twitter di Maariv e sulla pagina web del Jerusalem Post sono apparsi la foto di un attacco all'istallazione nucleare di Dimona e un messaggio di minacce.

Il generale Soleimani, potente comandante dei 'pasdaran', le Guardie della Rivoluzione iraniane, fu ucciso in un raid il 3 gennaio 2020.

We are aware of the apparent hacking of our website, alongside a direct threat of Israel. We are working to resolve the issue & thank readers for your patience and understanding. For now, you can continue reading us on our app: https://t.co/UrEXIpatDPhttps://t.co/veBDuWgucp