Tre morti in Europa per i botti di Capodano

AGI - In Europa sono tre i morti legati alle esplosioni di fuochi d'artificio. In Olanda un 12enne è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito mentre guardava un adulto maneggiare un dispositivo rudimentale, riferisce la Bbc. La polizia ha arrestato un uomo.

In Germania, un uomo di 37 anni è rimasto ucciso nell'esplosione di fuochi d'artificio nella città occidentale. Sia in Germania che in Olanda i fuochi d'artificio erano vietati per la pandemia. In Austria un 23enne è morto mentre maneggiava un fuoco d'articifio inesploso.