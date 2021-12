Al via il colloquio telefonico tra Biden e Putin

AGI - E' iniziato il colloquio telefonico fra i presidenti americano e russo, Joe Biden e Vladimir Putin. Lo rende noto la Casa Bianca. La telefonata è iniziata alle 20.35 GMT (ore 21.35 italiane), ha riferito un funzionario della Casa Bianca da Wilmington, Delaware, dove Biden si trova per passare il Capodanno.

Si tratta del secondo confronto fra i due leader dall'inizio del mese. Il primo, in video conferenza, si è tenuto il 7 dicembre. Nel frattempo Mosca ha pubblicato una lista di richieste a Nato e Usa per ottenere quelle che reputa le necessarie garanzie alla sua sicurezza, a cominciare dalla limitazione del ruolo dell'Alleanza Atlantica in Ucraina e in tutto lo spazio ex sovietico.