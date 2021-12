Gli Usa dimezzano a 5 giorni l'isolamento per gli asintomatici

AGI - Le autorità sanitarie Usa hanno ridotto della metà la durata consigliata dell'isolamento in caso di contagio asintomatico al Covid, da dieci a cinque giorni. Tuttavia, è necessario continuare a indossare la mascherina quando si è insieme ad altre persone per almeno i successivi cinque giorni.

Ugualmente, Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha indicato 5 giorni di quarantena per persone che hanno avuto un contatto con un positivo se sono vaccinate, e nessun isolamento in caso abbiano fatto anche il richiamo.

La decisione, ha spiegato Cdc, è stata presa sulla base di evidenze scientifiche secondo le quali "la maggior parte dei contagi si verificano all'inizio del corso della malattia, generalmente nei 1-2 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi".

"Pertanto - ha aggiunto - le persone che risultano positive dovrebbero isolarsi per 5 giorni e, se asintomatiche in quel momento, possono uscire dall'isolamento se possono continuare a portare una mascherina per 5 giorni per ridurre al minimo il rischio di infettare gli altri".

L'allarme di Biden sugli ospedali

Le risultanze scientifiche alla base della decisione delle autorità sanitarie statunitensi che hanno dimezzato l'isolamento, da 10 a 5 giorni, e abolita la quarantena per i positivi asintomatici al Covid-19, mentre il presidente Joe Biden ha sollecitato gli americani di non farsi prendere dal panico.

Parlando della variante Omicron in rapida diffusione, Biden ha affermato che alcuni ospedali statunitensi potrebbero essere "invasi", ma il paese è generalmente ben preparato per affrontare l'ultima ondata.

Nell'incontro virtuale con diversi governatori statali e massimi consulenti sanitari, Biden ha sottolineato che la variante Omicron non ha avuto lo stesso impatto dell'epidemia iniziale di Covid-19 nel 2020 o dell'ondata Delta di quest'anno.

"Omicron è fonte di preoccupazione, ma non dovrebbe essere fonte di panico", ha affermato.

Test gratis e fai da te

"I test sono ampiamente disponibili, mentre le vaccinazioni di massa significano che per molte persone le infezioni non portano a malattie gravi.

Con Omicron, ceppo dominante nel Paese, negli ultimi due giorni sono stati registrati oltre 200mila casi giornalieri, avvicinandosi rapidamente ai record stabiliti lo scorso gennaio. Biden ha riconosciuto che, nonostante l'aumento della capacità di test, "chiaramente non è abbastanza".

"Vedere quanto sia stato difficile per alcune persone fare un test questo fine settimana dimostra che abbiamo più lavoro da fare", ha detto.

Oltre ad espandere i siti di test gratuiti, l'amministrazione invierà presto 500 milioni di kit di test a domicilio agli americani, ha affermato Biden.

Ma "se lo avessimo saputo, saremmo andati più forte, più veloce", ha detto Biden. "Dobbiamo fare di più".