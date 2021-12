Due persone sono state sbranate da un branco di iene in Kenya

AGI - Un branco di iene ha ucciso due persone in 24 ore nel villaggio keniano di Kamuthi, 50 chilometri a Est della capitale Nairobi. Lo riferisce la polizia locale. Il branco, composto da una ventina di animali, ha sbranato un uomo che tornava dal lavoro in una cava. Un collega che lo accompagnava, spiegano le forze dell'ordine, è riuscito a "sfuggire per un pelo" all'aggressione.

Meno di 24 ore dopo, gli abitanti di Kamuthi hanno trovato il teschio, le ossa e i vestiti insanguinati di un altro residente nei pressi di una fattoria, intorno alla quale sono state ritrovate tracce di iene.

Le incursioni della fauna selvatica nelle aree popolate sono aumentate negli ultimi anni in Kenya a causa del crescente sviluppo urbano, che ha invaso l'habitat degli animali.

Il 17 dicembre un leopardo è stato catturato dai ranger e riportato nel Parco Nazionale di Tsavo dopo essere entrato in un'abitazione privata. Lo scorso luglio un leone aveva seminato il terrore in un distretto nel Sud di Nairobi prima di essere narcotizzato e ricondotto nell'area protetta vicina alla capitale.