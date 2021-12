Nuovo record di casi in Gran Bretagna 

AGI - Il Regno Unito ha riportato 129.471 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record da inizio pandemia. I decessi legati al nuovo coronavirus sono 18, secondo l'ultimo bollettino ufficiale. I casi non comprendono i dati di Scozia e Irlanda del Nord per via di diversi metodi di raccolta dei contagi durante il periodo natalizio.

Intanto, in Inghilterra i ricoveri sono aumentati del 38,3% in sette giorni e sono al livello dei primi di marzo. A Londra, l'epicentro dell'espansione della variante Omicron nel Paese, sono 3.024 le persone ricoverate con Covid-19, il 58,8% in più rispetto a martedi' scorso e il dato piu' alto dal 19 febbraio.