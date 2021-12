La Gran Bretagna pensa a squadre di vaccinatori porta a porta

AGI - La Gran Bretagna sta valutando la possibilità di inviare squadre di vaccinatori direttamente a casa di chi non si è ancora vaccinato contro il Covid. Lo riferiscono i media locali, tra cui il Mail on Sunday, ricordando quanto già avvenuto a Ipswich, capoluogo della contea inglese del Suffolk.

I team delle strutture di sanità pubblica sono andati porta a porta per discutere con le persone delle loro preoccupazioni e offrire il trasporto ai centri di vaccinazione. Un autobus ha anche fatto il giro della zona per offrire vaccinazioni senza appuntamento.

Oggi nuove misure anti-Covid sono entrate in vigore in Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Downing Street ritiene che raggiungere coloro che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino sia fondamentale per evitare nuove restrizioni.