Joe Biden è stato insultato in diretta durante gli auguri di Natale

AGI - Imbarazzante episodio per Joe Biden insultato in diretta, alla presenza della moglie Jill, durante una videoconferenza di auguri. Nel corso di una chiamata, usanza che risale al 1955 e che vede il presidente telefonare ad alcuni connazionali per Natale, un interlocutore ha chiuso la conversazione dicendo "Let's go Brandon" una frase in codice usata dai sostenitori di Donald Trump per insultare il suo successore.

L'insulto in codice era nato il 2 ottobre dopo una corsa automobilistica. Un giornalista stava intervistando il vincitore della gara, Brandon Brown, quando dagli spalti si è levato il coro "Fuck Joe Biden" intonato da sostenitori di Trump scambiato però dal giornalista con "Let's go Brandon". Da quel giorno la frase, diventata vile sul web, viene usata come insulto in codice nei confronti di Biden.