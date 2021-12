Biden: "Coraggio immenso degli americani di fronte alla pandemia"

AGI - In un messaggio in occasione del suo primo Natale alla Casa Bianca, Joe Biden ha elogiato, anche a nome della moglie Jill e di tutta la sua famiglia, "l'immenso coraggio" degli americani in particolare di fronte alla pandemia e li ha invitati a cercare "la luce" e l'unità.

"A nome della nostra famiglia, auguriamo un Buon Natale a tutti coloro che negli Stati Uniti e nel mondo stanno celebrando la nascita di Gesù Cristo e la promessa di speranza e rinnovamento. Siamo ispirati dagli innumerevoli americani che ci ricordano che le cose che riteniamo sacre ci uniscono e trascendono la distanza, il tempo e persino i vincoli di una pandemia: fede, famiglia e amicizia; amore per le arti, l'apprendimento e la natura; gratitudine, servizio e comunità; unità e pace. Questi sono i doni del cuore. Guardando indietro a quest'anno, abbiamo visto un enorme coraggio, carattere, resilienza e determinazione in tutti voi che guarite, confortate, insegnate, proteggete e servite con gesti grandi e piccoli".

Nel suo messaggio di Natale agli americani, il presidente Usa, Joe Biden, ha pregato per "tutti voi che avete perso i vostri cari durante questa pandemia e per i quali questo Natale ha il cuore pesante. Preghiamo affinché troviate forza dal dolore".

Biden si è anche rivolto ai militari americani e alle loro famiglie, ringraziandoli per il "servizio e il sacrificio. E, per la nazione, preghiamo per la promessa della Scrittura: trovare la luce nelle tenebre". Il messaggio si conclude con "Buon Natale, America".