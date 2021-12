Joe Biden prevede di ricandidarsi nel 2024 

AGI - "Se sarò in buona salute, come lo sono ora, correrò" per le elezioni del 2024. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in una intervista all'Abc.

Biden alla domanda su un suo possibile secondo mandato, ha risposto in maniera affermativa specificando che la possibilità di una sua candidatura aumenterebbe nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo.