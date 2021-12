Il suo elicottero cade in mare, un ministro del Madagascar nuota 12 ore e si salva

AGI - Un ministro del Madagascar ha nuotato per circa 12 ore per raggiungere la costa dopo che l'elicottero sul quale viaggiava è caduto in mare a nord-est dell'isola. I soccorritori stanno ancora cercando gli altri due passeggeri che erano a bordo con lui.

Madagascar minister Serge Gelle swims 12 hours to shore after chopper crashhttps://t.co/5zB5htsLrw pic.twitter.com/bZ7kL7dbFW — Nation Africa (@NationAfrica) December 21, 2021

Secondo quanto riferito dalle autorità della città di Mahambo, Serge Gelle, il ministro per la polizia e un altro agente sono entrambi riusciti a raggiungere la terra, separatamente, dopo essersi lanciati dall'elicottero. Il 57enne è apparso in un video sui social esausto, ancora con la divisa addosso. "Il mio momento di morire non è ancora arrivato", ha affermato. Gelle ha usato un sedile dell'elicottero come zattera.

A Madagascan government minister says he swam for 12 hours to safety after his helicopter crashed at sea during a rescue mission."It's not my time to die," an exhausted Police minister Serge Gelle (57) said as he recovered on a stretcher.https://t.co/eW8KW69EOw pic.twitter.com/IKVOwODzmW — TheNewsHawks (@NewsHawksLive) December 22, 2021