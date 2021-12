Ema: "Non sappiamo se servirà un nuovo vaccino contro Omicron"

AGI - "Non sappiamo ancora se avremo bisogno di un vaccino adattato" per la variante Omicron, ma "non dovremo ricominciare da zero" per crearlo. Lo ha sottolineato la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), Emer Cooke, in conferenza stampa. "La comunità scientifica ha bisogno di vedere più dati sull'impatto della variante sull'efficacia dei vaccini approvati", ha aggiunto.

"La situazione epidemiologica e' preoccupante in tutta Europa, ma con cinque vaccini e sei trattamenti siamo in una posizione piu' forte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: abbiamo molti piu' strumenti a nostra disposizione", ha sottolineato Cooke, ricordando che "un'anno fa annunciavo il primo vaccino" per il Covid-19.

Prima di chiudere Cooke ha ricordato che "i vaccini restano strumenti chiave contro l'epidemia di Covid".