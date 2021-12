Amazon rimuove le critiche al libro di Xi Jinping 

AGI - Il gigante del retail on line statunitense, Amazon, ha rimosso tutte le critiche e le recensioni negative al saggio del presidente cinese, Xi Jinping, "The Governance of China", dal suo sito web Amazon.cn. Lo riferisce l'agenzia Reuters, citando fonti anonime che confermano quello che appare come l'ultimo esempio di ottemperanza di un grande gruppo occidentale alle pressioni della Cina per mantenere la propria attività nel Paese asiatico. La richiesta sarebbe arrivata ad Amazon già due anni fa, ma è emersa soltanto oggi.

La stessa Amazon non nega apertamente la richiesta arrivata dalla censura di Pechino: il gruppo "si attiene a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili, ovunque operi, e la Cina non fa eccezione", ha dichiarato il gigante dell'e-commerce in una nota.

Il caloroso invito sarebbe arrivato in seguito alla scoperta di commenti e recensioni giudicati poco lusinghieri, secondo due fonti al corrente della questione: in particolare, un commento apertamente negativo avrebbe innescato la decisione di imporre ad Amazon il divieto di commenti e valutazioni.

"Penso che la questione fosse qualsiasi cosa sotto le cinque stelle", ha detto una fonte alla Reuters, e Amazon avrebbe accettato la richiesta come una sorta di prezzo da pagare per continuare a esercitare la propria attività in Cina.

Già nel 2018, però, in base a un documento diffuso internamente, Amazon avrebbe evidenziato le difficoltà di fare affari in Cina. Tra queste vengono identificati "il controllo ideologico e la propaganda" come strumenti utilizzati dal Partito Comunista Cinese per mantenere la presa sul Paese.

Nel mirino del governo cinese sono finiti di recente molti gruppi occidentali che hanno avuto problemi per le loro posizioni: negli scorsi mesi è toccato ai colossi dell'abbigliamento, come H&M, per la decisione di non acquistare cotone proveniente dallo Xinjiang, in seguito alle accuse di sfruttamento del lavoro forzato da parte delle autorità locali ai danni degli uiguri.

"The governance of China", pubblicato in italiano con il titolo "Governare la Cina", è il libro, periodicamente aggiornato, che contiene gli interventi del presidente cinese, sia orali che scritti, da quando è asceso al vertice del partito e dello Stato.

Oltre ai corposi volumi a firma del leader cinese, anche la stragrande maggioranza di libri che hanno come argomento la figura di Xi sul sito Amazon.cn non presenta l'opzione di aggiungere commenti o valutazioni.