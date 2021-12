Biden: "Niente panico per la variante Omicron. Vaccinarsi è un dovere patriottico" 

AGI - "Tutti gli americani hanno il dovere patriottico di vaccinarsi". Questo il monito dalla Casa Bianca del presidente Usa, Joe Biden, nel discorso in cui ha aggiornato i cittadini sullo stato della pandemia nel Paese. Un discorso in cui l'inquilino della Casa Bianca ha rilanciato l'appello all'immunizzazione.

"Nel marzo 2020 non eravamo pronti, ora lo siamo", ha spiegato Biden. "Abbiamo abbastanza protezioni e ventilatori per affrontare l'aumento dei ricoveri. Duecento milioni di persone sono pienamente vaccinate. Dobbiamo essere preoccupati per la variante Omicron, ma non farci prendere dal panico".

Il presidente Usa si è poi scagliato contro la disinformazione sulla pandemia e sui vaccini, che sta tenendo milioni di americani lontano dalla possibilità di proteggersi dal Covid. La diffusione di notizie sbagliate "deve finire ora", ha detto, riferendosi a emittenti e sociale media che "hanno guadagnato dalla disinformazione sulla pandemia".

Biden ha anche annunciato, come previsto, l'impiego in tutto il Paese di mille medici militari, in supporto alle strutture ospedaliere, e l'acquisto di mezzo milione di test per il Covid, che verranno inviati a casa agli americani gratuitamente. "Se necessario - ha detto - costruiremo tende fuori dagli ospedali".

"La mia amministrazione non ha adottato misure per controllare la vostra vita, ma per salvarla", ha poi continuato riferendosi anche all'obbligo vaccinale. "Le scuole - ha continuato - possono restare aperte e le lezioni condotte in classe anche nel caso di positivita'. Il virus e' preoccupante, ma la scienza e' chiara. Il vaccino aiuta a proteggersi".

"I vaccini sono gratis io ho fatto la mia dose booster e l'ha fatta anche l'ex presidente Donald Trump. È l'unica cosa su cui siamo d'accordo". Per poi specificare: "I vaccinati possono godersi le vacanze" di Natale e Fine Anno "come programmato". Se invece "non siete vaccinati, allora avete un buon motivo per essere preoccupati dalla variante Omicron. Andate a vaccinarvi".