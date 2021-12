Perché in India il Covid non fa più paura

AGI - Mentre nel resto del mondo è in corso una nuova ondata di Covid-19 trainata dalla dilagante variante Omicron, l’India fa eccezione: il gigante asiatico ha sconfitto la pandemia ed è entrato nella fase endemica. Gli esperti sottolineando che la situazione indiana appare davvero sorprendente, per non dire miracolosa, in quanto pochi mesi fa il gigante asiatico si trovava in una situazione davvero caotica con numero di contagi e decessi alle stelle.

A difendere ed illustrare questa teoria è il virologo Jacob John, professore emerito di virologia clinica al Christian Medical College di Vellore, nel Sud dell’India e il dottore M.S Seshadri, direttore dell’ospedale della Missione di Thirumalai a Ranipet, in un’analisi pubblicata sul New Indian Express.

“Attualmente, l'India è l'unico Paese al mondo ad aver raggiunto uno stato endemico sostenuto mentre in altre nazioni la pandemia è ancora in corso. Questa è un'opportunità storica per noi di mostrare al mondo come affrontare l'endemico Covid-19” hanno scritto John e M.S Seshadri.

La loro interpretazione dell’andamento dell’epidemia in India è basata sull’analisi dei numeri: da fine novembre si registrano meno di 10 mila nuove infezioni di Covid-19 al giorno e la media su 7 giorni si attesta attorno a 8.500 su una popolazione totale di 1,4 miliardo di abitanti. Eppure ancora sei mesi l’India rappresentava un caso di Covid su tre nel mondo, con 400 mila contagi al giorno all’apice della pandemia.

Le ragioni della "vittoria" contro il virus

In realtà, secondo quanto anticipato anche dall’Oms nelle scorse settimane, la transizione dell’India dalla fase epidemica a quella endemica è cominciata dal 27 giugno scorso ed è durata per 140 giorni, fino al 14 novembre, data di conclusione della ricerca. La fase detta endemica significa che il numero delle nuove infezioni si stabilizza a un “livello basso” ha spiegato Jacob John, situazione nella quale l’India si trova attualmente.

Il merito di questa situazione al momento unica al mondo viene direttamente collegato al fatto che la maggioranza della popolazione indiana ha effettivamente sviluppato anticorpi efficaci contro il coronavirus, raggiungendo così l'immunità di gregge.

Tornando indietro nel tempo, i due esperti ricordano che dopo che la prima ondata si è attenuata, l’India era entrata in una fase endemica di 10 settimane, interrotta solo dalla seconda ondata. La variante Delta della seconda ondata ha avuto un'efficienza di trasmissione molto più elevata rispetto alla prima variante dell'onda (Wuhan-G614D).

La recente variante AY.4.2 (Delta Plus) rimane al di sotto dello 0,1%, mostrando una bassa efficienza di trasmissione che non può superare la trasmissione Delta. “L'India è così diventata il primo Paese al mondo a raggiungere una prevalenza endemica” scrivono Jacob John e M.S Seshadri sul quotidiano locale.

Cos'è la prevalenza endemica

L’epidemia significa che il numero giornaliero di casi di Covid aumenta in crescendo e diminuisce fino a raggiungere un livello stazionario con numeri bassi, ovvero la prevalenza endemica. In India la seconda ondata ha raggiunto il picco il 6 maggio (414.433 casi) ed è scesa a meno di 50 mila casi al giorno (media mobile di sette giorni) il 27 giugno.

Dopo 73 giorni, l'8 settembre, i numeri giornalieri sono scesi sotto i 40 mila; dopo 16 giorni (24 settembre) inferiore a 30 mila; dopo 14 giorni (8 ottobre) inferiore a 20 mila; dopo 19 giorni (27 ottobre) inferiore a 15 mila, sostenuta per 18 giorni (14 novembre).

La dinamica di trasmissione è rappresentata da R, che indica variazioni numeriche di casi su scala continua. Durante la fase ascendente dell'epidemia, R è maggiore di 1 e durante la fase discendente è minore di 1. Durante la fase endemica, R è uguale a 1, con fluttuazioni minori.

Man mano che la popolazione suscettibile di ammalarsi si riduce, con le infezioni quotidiane stabili ad un livello basso e il progressivo aumento della copertura vaccinale, il numero dei casi diminuisce lentamente. La trasmissione endemica continua con la popolazione che non è ancora immunizzata, ovvero chi non si è vaccinato, chi ha pochi anticorpi e chi sta nascendo.

Nel dettaglio, in qualsiasi momento della pandemia, è il numero, la proporzione e la distribuzione delle persone non immuni rispetto a quelle immuni a determinare la velocità di trasmissione R. Quando il numero di non immuni è grande, la velocità di trasmissione sale sopra 1 e al contrario quando la platea di immuni è grande, R diminuisce sotto 1.

La fine dell'epidemia

Significa che è stata raggiunta la soglia di immunità di gregge (HIT) applicabile alla particolare variante. HIT è la proporzione di individui immuni necessari per la transizione dalla prevalenza epidemica a quella endemica, quando la trasmissione rapida (R> 1) e il rapido declino (R <1) si stabilizzano a una trasmissione lenta e stabile (R = 1). G614D era una frazione di quello della variante Delta, spiegando la sequenza della prima ondata, della fase endemica e della grande seconda ondata.

La quarta indagine realizzata lo scorso luglio, dopo la fine della seconda ondata, ha mostrato che il 67,4% delle persone di più di 6 anni aveva anticorpi, ma probabilmente erano molto di più in quanto tra il 32,6% con anticorpi negativi una certa parte avrebbe avuto una precedente infezione e immunità (che non scompare del tutto), al di là del rilevamento del test (che la misura con numeri).

Pertanto in India già dalla scorsa estate la stragrande maggioranza della popolazione era stata infettata da qualche variante del virus e l’immunità di gregge della variante Delta era stata raggiunta e superata: questo è il motivo per cui l'epidemia è terminata. Ora la popolazione non immunizzata non è abbastanza grande da consentire una terza ondata, a meno che non emerga una variante che sfida gli attuali livelli di immunità nella popolazione.

Oggi in India quasi l'85% dei contagi da Covid è asintomatico; solo il 15% mostra sintomi di malattia, quindi i casi di Covid segnalati sono solo un sottoinsieme di persone infette. Sebbene si verifichino re-infezioni, sono per lo più subcliniche senza contribuire in modo significativo al numero di malati.

Non abbassare la guardia

Tuttavia, avvertono Jacob John e M.S Seshadri, non si deve abbassare la guardia, quindi devono essere due le priorità della campagna vaccinale in atto in India: mitigare i rischi di malattie gravi durante la prevalenza endemica e ridurre le fonti di infezione. I rischi di malattie gravi in ​​caso di infezione sono gli stessi durante le fasi epidemiche ed endemiche per le persone vulnerabili: donne incinte, persone di età superiore ai 60 anni o persone con comorbilità e condizioni che colpiscono il sistema immunitario.

Gli esperti suggeriscono pertanto di mantenere alti i livelli di immunità durante la gravidanza, con due dosi nella prima e una dose singola in caso di seconda gravidanza, da sei mesi a un anno dall’ultima ricevuta. Le dosi di richiamo salverebbero vite oltre a ritardare l'ulteriore trasmissione del virus.

Secondo gli esperti attualmente la fonte più importante del virus, soprattutto con la riapertura delle scuole, sono gli scolari. La loro vaccinazione è una priorità urgente durante la fase endemica. Il prossimo passo nella campagna di vaccinazione (compresi i richiami) dovrebbe essere per coloro la cui occupazione li mette in contatto con numerose persone nelle interazioni sociali: sanità, polizia, religione, istruzione, commercio e vendite, trasporti, produzione, ospitalità.