In Olanda scatta il lockdown per le feste natalizie

AGI - I Paesi Bassi saranno in lockdown durante il periodo delle festività natalizie. Lo ha annunciato il premier, Mark Rutte, in conferenza stampa definendo la misura "inevitabile" per frenare la diffusione della variante Omicron.

Il lockdown nazionale entra in vigore da domani, domenica 19 dicembre e durerà "almeno fino al 14 gennaio".

Tutti i negozi, ristoranti, bar, cinema, musei e teatri non essenziali dovranno chiudere i battenti da domani al 14 gennaio, mentre le scuole devono rimanere chiuse almeno fino al 9 gennaio. Sarà limitato anche il numero di ospiti che le persone potranno ricevere nelle loro case, ridotto da quattro a due, ad eccezione del giorno di Natale, il 25 dicembre.

"È inevitabile - ha aggiunto Rutte - considerata la quinta ondata e il fatto che Omicron si diffonde ancora più velocemente di quanto temevamo. Dobbiamo intervenire ora per precauzione".