L'inseguimento della mucca Stella per le strade di New York

AGI - Un inseguimento per le strade di New York, con poliziotti e rangers impegnati in un parco nel Queens. Ma il fuggiasco, stavolta, non era il membro di una delle gang criminali che infestano la città, ma una giovane mucca di nome Stella, in fuga probabilmente da un destino segnato.

Con un epilogo da film Disney, il bovino ha fatto il suo ingresso nella cronaca poliziesca di New York nel momento in cui una pattuglia ha avvistato Stella scappare lungo la zona di Flushing Meadows, in mezzo a case, auto e verde. È stato subito lanciato l'allarme, pattuglie di rangers e poliziotti si sono dirette nella zona per blindarla, ma serviva qualcuno bravo al 'lazo' per immobilizzare Stella, cosa che è avvenuta nel giro di poco.

Looks like our Urban Park Rangers were in a sentimental Moo-d today. After discovering a loose cow in Flushing Meadows Corona Park, the Rangers managed to rescue the cow through quick thinking and action. 'Stella' will be transported to an animal sanctuary to be cared for. pic.twitter.com/gq7DJenjdG — NYC Parks (@NYCParks) December 17, 2021

"Solo a New York!" ha commentato su Twitter Harry Wedin, comandante delle 'operazioni speciali' della polizia più famosa al mondo. Chiamata 'Stella' in onore del periodo natalizio, la giovane mucca è stata portata in un ricovero per animali in New Jersey. Secondo il presidente del centro, che ospita il bovino, a Stella sara' permesso di vivere il resto della sua vita in pace con altri animali recuperati nel corso degli anni. La fuga, per una volta, è stata a lieto fine.