La Francia ferma i viaggi non essenziali con la Gran Bretagna

AGI - La Francia vieterà, a partire da questo fine settimana, i viaggi "non essenziali" verso e dal Regno Unito, nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del Covid-19, che oltremanica sta causando incrementi giornalieri record di contagi. Lo ha annunciato il governo francese.

Dalla mezzanotte di sabato, "sarà richiesto ai viaggiatori vaccinati e non vaccinati un motivo essenziale per viaggiare da e verso il Regno Unito", si legge nella nota ufficiale. "Le persone non potranno viaggiare per motivi di turismo o professionali", spiega il governo, assicurando però che i cittadini francesi e dei Paesi membri Ue dalla Gran Bretagna potranno rientrare in Francia.