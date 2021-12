Esplode castello gonfiabile in Australia, muoiono 4 bambini

AGI - Quattro bambini sono rimasti uccisi e molti altri gravemente feriti nell'esplosione di un castello gonfiabile, durante una festa di fine anno in Australia. "Purtroppo, possiamo confermare che quattro bambini sono morti, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi", ha riferito la polizia dello Stato della Tasmania spiegando che i bambini sono caduti da un'altezza di circa 10 metri.

L'incidente, secondo la ricostruzione della polizia, è stato causato da una raffica di vento, e ha sconvolto la festa di fine anno di una scuola elementare a Devonport, in Tasmania. Stando alle autorità, i bambini sono caduti da un'altezza di circa 10 metri.

Non è stata ancora resa nota l'età esatta delle piccole vittime, due bambini e due bambine. Il comandante di polizia della Tasmania, Debbie Williams, ha definito la scena "molto angosciante". "Sembra che una raffica di vento abbia causato il sollevamento del castello in aria", ha detto ai giornalisti Williams fuori dalla Hillcrest Primary School.

Dal canto suo, il premier australiano Scott Morrison ha parlato di un incidente "straziante". "I bambini erano fuori per una giornata di divertimento che si è trasformata in una tragedia orribile. Si spezza il cuore".

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.



My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.