Milizie armate circondano il palazzo del governo di Tripoli

AGI - Milizie armate hanno circondato il palazzo del governo a Tripoli e l'ufficio del primo ministro, Abdelhamid Dbeibah.

La milizia armata conosciuta come la "Brigata Al-Samoud" e attiva a Tripoli ha dichiarato che "non ci saranno elezioni presidenziali in Libia e che tutte saranno chiuse tutte le istituzioni statali" nella capitale, dopo che miliziani hanno circondato il palazzo del governo a Tripoli e l'ufficio del primo ministro, Abdelhamid Dbeibah.

Líder de la Brigada Al-Samoud Salah Badi: No habrá elecciones presidenciales en Libia y cerraremos todas las instituciones estatales en Trípoli. Mientras se reportan apagones la situación es extrema. pic.twitter.com/AoK5Bi5MqH — Realidad internacional (@realidad_int) December 15, 2021

Lo riferisce Sky News Arabia citando i media libici e spiegando che la tensione è salita dopo che il Consiglio di Presidenza ha licenziato il comandante del Distretto militare di Tripoli, Abdel Basset Marwan.

Secondo quanto riferito da Al Arabiya, Mohamed al-Menfi, presidente del Consiglio presidenziale, ha chiesto protezione per la sua abitazione. La stessa emittente riferisce che in diverse zone della capitale sono senza elettricità.