Una sonda "ha toccato" il sole per la prima volta 

AGI - Una sonda spaziale americana ha 'toccato' il Sole, diventando il primo veicolo spaziale della storia a compiere tale impresa. Si tratta della Solar Parker Probe della Nasa, che ha volato attraverso la parte piu' esterna dell'atmosfera del Sole, la corona, prelevando campioni di particelle e campi magnetici, come ha annunciato la stessa Agenzia spaziale statunitense.

È la prima volta che un veicolo spaziale entra nei confini esterni del Sole, dove la sonda Parker Solar Probe e' rimasta per cinque ore. "Il fatto che la sonda abbia toccato il Sole è il culmine della scienza solare e un'impresa straordinaria", ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato della Nasa per le missioni scientifiche.

