Malta legalizza la cannabis a scopo ricreativo

AGI - Il Parlamento maltese ha approvato la legalizzazione della cannabis e della sua coltivazione per uso personale.

Gli adulti potranno possedere fino a sette grammi di cannabis e coltivare fino a quattro piante in casa secondo la legge, sostenuta dal partito laburista del primo ministro Robert Abela e approvata con 36 voti favorevoli e 27 contrari.

La legge deve ora essere firmata dal presidente della Repubblica, George William Vella. Il traffico di droga "rimarrà illegale", ha affermato il premier. Malta diventa così il primo Paese europeo a legalizzare la cannabis per uso ricreativo. In Spagna e nei Paesi Bassi è l'uso della cannabis è in un certo modo depenalizzato, ma non è legale.

Della Vedova, "Ora in Italia il referendum"

“Dopo il Lussemburgo anche Malta sulla via della legalizzazione della cannabis. Arriverà presto anche la Germania. In piccoli e grandi paesi europei si muovono i partiti e le maggioranze parlamentari. In Italia accadrà con il referendum”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.